Банк БелВЭБ с 16 сентября возобновил выдачу потребительских кредитов по одной из самых популярных программ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит на потребительские нужды с обеспечением оформляется на срок от 2 до 10 лет, ставка – 17, 65% годовых (СР + 8.40 п.п.).

Максимальная сумма кредита не ограничена фиксированным потолком. Банк индивидуально рассчитывает лимит по доходам, кредитной истории и текущей долговой нагрузке. Минимальная сумма также определяется персонально, но не ниже 10 тыс. рублей. Такой подход позволяет предложить каждому клиенту именно ту сумму, которая соответствует его финансовым возможностям.

Главное преимущество кредита с обеспечением – длительный срок кредитования. За счет растянутого графика платежей клиент получает комфортную ежемесячную нагрузку и может позволить себе больше, например, ремонт, обучение, лечение, покупку дорогостоящей техники. При этом возможно досрочное погашение задолженности без штрафов и комиссий.

Кредит можно оформить в любом сервисном офисе Банка БелВЭБ с предоставлением справки о доходах за последние 3 месяца.

Для кредита на сумму до 200 тыс. рублей потребуется один поручитель или залог, свыше 200 тыс. рублей – два поручителя или залог.