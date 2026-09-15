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Банковские новости РБ
В ЦЕПТЕР БАНКЕ ПОЯВИЛИСЬ ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ
09:33 16.09.2026
В ЗАО «Цептер Банк» стали доступны виртуальные карты: Zepter Virtual Visa и Белкарт Виртуал.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, карты выпускаются в электронном виде в мобильном приложении и подходят для оплаты товаров и услуг в интернете. Все необходимые реквизиты карты также доступны в мобильном приложении «Цептер Мобайл», поэтому пользоваться ею можно сразу после оформления.
Zepter Virtual Visa выпускается в трех валютах — BYN, USD и EUR. Белкарт Виртуал доступна в BYN.
Бесплатный выпуск карты и без оплаты за обслуживание. Срок действия обеих карт — 3 года.
1% money-back за покупки на маркетплейсах
При оплате виртуальной картой на маркетплейсах в Беларуси начисляется 1% money-back. В программу входят 21vek, Wildberries и Ozon.
Максимальная сумма money-back — 50 BYN в месяц. Вознаграждение выплачивается ежемесячно.
Виртуальные карты позволяют оплачивать покупки онлайн в Беларуси и за её пределами без необходимости выпуска пластиковой карты.
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