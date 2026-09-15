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Банковские новости РБ


В ЦЕПТЕР БАНКЕ ПОЯВИЛИСЬ ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ


09:33 16.09.2026

В ЗАО «Цептер Банк» стали доступны виртуальные карты: Zepter Virtual Visa и Белкарт Виртуал.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, карты выпускаются в электронном виде в мобильном приложении и подходят для оплаты товаров и услуг в интернете. Все необходимые реквизиты карты также доступны в мобильном приложении «Цептер Мобайл», поэтому пользоваться ею можно сразу после оформления.

Zepter Virtual Visa выпускается в трех валютах — BYN, USD и EUR. Белкарт Виртуал доступна в BYN.

Бесплатный выпуск карты и без оплаты за обслуживание. Срок действия обеих карт — 3 года.

1% money-back за покупки на маркетплейсах

При оплате виртуальной картой на маркетплейсах в Беларуси начисляется 1% money-back. В программу входят 21vek, Wildberries и Ozon.

Максимальная сумма money-back — 50 BYN в месяц. Вознаграждение выплачивается ежемесячно.

Виртуальные карты позволяют оплачивать покупки онлайн в Беларуси и за её пределами без необходимости выпуска пластиковой карты.
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