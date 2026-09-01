В конференц-зале ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» при участии представителей Министерства финансов Республики Беларусь, Белагропромбанка, БВФБ и компании «Айгенис» состоялась пресс-конференция, посвященная запуску маркет-мейкинга государственных облигаций на фондовом рынке Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, это событие ознаменовало собой важный этап в развитии финансовой инфраструктуры страны, так как был официально запущен институт маркет-мейкеров по государственным ценным бумагам, а ключевым участником этого процесса стал Белагропромбанк, получивший среди банков статус первого маркет-мейкера.

Как известно, маркет-мейкер – это участник торгов, который по договору с биржей обязуется постоянно выставлять заявки на покупку и продажу определенных активов, и его главные задачи – поддержание ликвидности, обеспечение возможности другим трейдерам быстро купить или продать актив по адекватной цене, сужение спрэда и стабилизация цен для предотвращения резких скачков. Заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Сергей Чугай поблагодарил Министерство финансов и ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за доверие, отметив, что банк является крупнейшим в стране и оказывает весь спектр услуг на рынке ценных бумаг, включая дилерские и брокерские услуги, эмиссию собственных и организацию эмиссию ценных бумаг других эмитентов, а также является одним из крупнейших депозитариев.

«Мы хотели бы попробовать новое направление деятельности на фондовом рынке, уверены, что это будет эффективно», – подчеркнул заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Сергей Чугай, добавив, что при поддержке Министерства финансов создана вся необходимая инфраструктура для инвесторов, и роль маркет-мейкера особенно важна, так как он снимет вопросы, связанные с ликвидностью, гарантируя, что в любой момент можно совершить сделку – всегда есть понятная цена и высоколиквидные активы в виде бумаг Министерства финансов. По словам представителя банка, наличие маркет-мейкера – это эволюционный и долгожданный этап развития фондового рынка, который переходит в более стабильную фазу, когда риски ликвидности максимально минимизированы, всегда есть покупатель и продавец, а инвестор заранее понимает спрэды, что существенно влияет на доверие к рынку.

Развитие маркет-мейкинга существенно повлияет на доверие на финансовом рынке, это, наверное, гораздо более значимая вещь, чем даже ценовые параметры выпуска. Наличие института маркет-мейкера говорит о существенном развитии, о зрелости финансового рынка, – акцентировал на пресс-конференции представитель банка.

Заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Сергей Чугай также рассказал о ключевых инициативах, реализуемых совместно с Министерством финансов: сегодня Белагропромбанк выступает агентом по размещению государственных валютных облигаций в документарной форме через подразделения банка, размещено облигаций на сумму 57,5 млн долларов США, а с 10 сентября 2026 года банк приступил к размещению двух дополнительных выпусков объемом 20 млн долларов США с доходностью 2,7% годовых. Также банк является агентом по размещению и досрочному выкупу государственных облигаций в бездокументарной форме через систему дистанционного обслуживания, старт размещения был дан 26 июня 2026 года, объем одного выпуска составляет 30 млн белорусских рублей с доходностью ставка рефинансирования плюс 0,25% годовых.

Белагропромбанк стал первым маркет-мейкером по государственным облигациям на организованном рынке по одному выпуску гособлигаций, номинированных в белорусских рублях. Было акцентировано, что Министерство финансов создаст тренд и определит, как это будет работать, инфраструктура готова, ценовые параметры понятны, а волатильность будет минимизирована. Маркет-мейкер по бумагам ведомства продемонстрирует, что любая ценная бумага всегда продается и покупается, а банк всегда готов подставить надежное плечо как покупателю, так и продавцу, помогая совершить сделку технически и технологически мгновенно – ежедневно минимум по 500 облигаций выставляется на продажу и покупку, номинал облигации 1 000 белорусских рублей, вход открыт для всех участников рынка.