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Банковские новости РБ


ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ПО МОТИВАМ СПЕКТАКЛЯ VIVA COMMEDIA ПРОШЕЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ)


14:05 15.09.2026

Театральный вечер с участием актеров Национального академического драматического театра имени М. Горького состоялся в кинотеатре SKYLINE Cinema. Генеральным партнером мероприятия выступил банк ВТБ (Беларусь), сообщает пресс-служба финучреждения.

Спектакль Viva Commedia, поставленный режиссером Маттео Спьяцци, обращается к традициям итальянской комедии дель арте и языку театральной игры. Гости вечера получили возможность не просто увидеть фрагменты постановки на большом экране, но и заглянуть за кулисы театральной жизни. Одной из центральных частей программы стал эксклюзивный разговор с актерами, во время которого они поделились интересными историями о работе над спектаклем, сценическими образами и своей профессии.

Театральную атмосферу дополнили розыгрыш призов и памятные подарки для гостей, LED-фотозона, автограф- и фотосессия с актерами.

ВТБ (Беларусь) поддерживает культурные и образовательные инициативы, проекты в области искусства и спорта, а также реализует собственные благотворительные программы.
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