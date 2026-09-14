Театральный вечер с участием актеров Национального академического драматического театра имени М. Горького состоялся в кинотеатре SKYLINE Cinema. Генеральным партнером мероприятия выступил банк ВТБ (Беларусь), сообщает пресс-служба финучреждения.

Спектакль Viva Commedia, поставленный режиссером Маттео Спьяцци, обращается к традициям итальянской комедии дель арте и языку театральной игры. Гости вечера получили возможность не просто увидеть фрагменты постановки на большом экране, но и заглянуть за кулисы театральной жизни. Одной из центральных частей программы стал эксклюзивный разговор с актерами, во время которого они поделились интересными историями о работе над спектаклем, сценическими образами и своей профессии.

Театральную атмосферу дополнили розыгрыш призов и памятные подарки для гостей, LED-фотозона, автограф- и фотосессия с актерами.

ВТБ (Беларусь) поддерживает культурные и образовательные инициативы, проекты в области искусства и спорта, а также реализует собственные благотворительные программы.