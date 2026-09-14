Сервис «КРОК» доступен в приложении M-Business Belarusbank ОАО «АСБ «Беларусбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый функционал доступен для всех клиентов банка, заключивших договор эквайринга с использованием сервиса «КРОК».

Прием платежей «КРОК» через M-Business Belarusbank это: снижение расходов на оборудование; отсутствие посредников в банковских услугах; получение доступа к экосистеме корпоративных продуктов Беларусбанка; онлайн-зачисление денежных средств с возможностью проверить поступление по счету сразу после проведения платежа.

Заключить договор можно как при личном визите в офис продаж банка, так и в онлайн-формате через системы дистанционного обслуживания юридических лиц.

Для генерации платежного QR-кода достаточно войти в мобильное приложение M-Business Belarusbank, перейти в раздел «Услуги и продукты» и выбрать опцию «Сформировать QR-код на оплату». После этого останется лишь заполнить необходимые данные о платеже и предоставить готовый код плательщику для совершения операции.