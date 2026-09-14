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Банковские новости РБ
В БЕЛАРУСИ СРОЧНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ВКЛАДЫ ГРАЖДАН ВЫРОСЛИ НА 564 МЛН. РУБЛЕЙ ЗА АВГУСТ
14:10 14.09.2026
В Беларуси срочные рублевые депозиты граждан на 1 сентября 2026 года достигли 18,9 млрд рублей, увеличившись за август на 564,1 млн рублей, или на 3,1%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.
За восемь месяцев 2026 года указанные депозиты приросли на 3,8 млрд рублей, или на 25%, против прироста на 2,5 млрд рублей, или на 23,5%, за аналогичный период прошлого года
Доля срочных рублевых депозитов во всех срочных депозитах физлиц на 1 сентября 2026 года достигла 72,9% против 64% годом ранее
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