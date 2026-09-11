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Банковские новости РБ


КЛИЕНТАМ АЛЬФА БАНКА СТАЛА ДОСТУПНА ОПЛАТА ЧЕРЕЗ СЕРВИС КРОК В WEB-ВЕРСИИ INSNC


11:50 14.09.2026

Клиентам ЗАО «Альфа-Банк» стала доступна оплата через сервис КРОК в web-версии INSNC.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пользователи мобильного банка теперь могут совершать мгновенные платежи с любого устройства. Благодаря запуску функционала в браузерной версии, сервис беспрепятственно работает как на смартфонах под управлением Android, так и на iOS.

Сам КРОК представляет собой национальную систему безналичных QR-платежей, которая позволяет физическим лицам мгновенно рассчитываться за товары, работы и услуги в пользу юридических лиц. Сервис создан на базе системы мгновенных платежей Национального банка и интеграции с ЕРИП, что обеспечивает круглосуточный доступ к операциям без выходных и праздничных дней. При этом для проведения транзакции, которая занимает всего несколько секунд, клиенту даже не требуется иметь при себе банковскую платежную карточку.

Для удобства пользователей в web-версии INSNC предусмотрено два привычных сценария расчета. Первый вариант подходит для прямой оплаты в магазине, когда организация торговли и сервиса самостоятельно генерирует QR-код для клиента. Второй способ позволяет покупателю провести платеж своими силами — для этого достаточно зайти в личный кабинет, перейти в раздел «Платежи», выбрать вкладку «Оплата через КРОК» и отсканировать предоставленный QR-код.
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