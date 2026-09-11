СтатусБанк стал первым финансовым учреждением в Беларуси, которое предложило жителям республики новую услугу по работе с валютой Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь гражданам, возвращающимся из Дубая или Абу-Даби, больше не придется оставлять неиспользованные банкноты в качестве сувениров или хранить их дома до следующего отпуска. Решение открыть новое направление обмена продиктовано резким ростом популярности ОАЭ среди белорусских путешественников. До недавнего времени у туристов было немного вариантов: копить арабскую валюту годами или пытаться обменять ее по сложному маршруту с двойной конвертацией. Запуск прямой покупки дирхамов полностью меняет правила игры на рынке наличной валюты и решает проблему «забытых в ящике стола» денег.

Воспользоваться уникальным предложением и обменять наличные AED на белорусские рубли можно в Головном офисе СтатусБанка, который расположен в Минске по адресу: улица Денисовская, 8а.