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Банковские новости РБ
СТАТУСБАНК ЗАПУСТИЛ ПРЯМОЙ ОБМЕН НАЛИЧНЫХ ДИРХАМОВ ОАЭ
11:01 14.09.2026
СтатусБанк стал первым финансовым учреждением в Беларуси, которое предложило жителям республики новую услугу по работе с валютой Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь гражданам, возвращающимся из Дубая или Абу-Даби, больше не придется оставлять неиспользованные банкноты в качестве сувениров или хранить их дома до следующего отпуска. Решение открыть новое направление обмена продиктовано резким ростом популярности ОАЭ среди белорусских путешественников. До недавнего времени у туристов было немного вариантов: копить арабскую валюту годами или пытаться обменять ее по сложному маршруту с двойной конвертацией. Запуск прямой покупки дирхамов полностью меняет правила игры на рынке наличной валюты и решает проблему «забытых в ящике стола» денег.
Воспользоваться уникальным предложением и обменять наличные AED на белорусские рубли можно в Головном офисе СтатусБанка, который расположен в Минске по адресу: улица Денисовская, 8а.
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