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Банковские новости РБ
ТЕХНОБАНК УЛУЧШИЛ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ НА ПОКУПКУ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
14:27 11.09.2026
ОАО «Технобанк» с 11 сентября 2026 года снизило ставку по популярному кредитному продукту «КУПЛЯЙ!BY».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь в течение первых 6 месяцев обслуживания займа будет действовать процентная ставка в размере 4% годовых, после чего она вернется к стандартному значению 9,25%.
Эти изменения делают программу значительно выгоднее прежней версии, где фиксированная ставка 9,25% годовых применялась с первого дня заключения договора. При этом ключевые параметры продукта сохранились: максимальная сумма финансирования по-прежнему составляет 20 000 белорусских рублей, а общий срок погашения рассчитан на 24 месяца.
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