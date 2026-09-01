ОАО «Белгазпромбанк» запустило новый экспресс-кредит для поддержки бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый финансовый продукт под названием «Инвест-экспресс» разработан специально для предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с нехваткой собственного капитала для расширения дела. С его помощью компании негосударственной формы собственности смогут оперативно привлечь недостающие средства и направить их на обновление своих основных фондов.

Полученные ресурсы бизнес может использовать для приобретения ключевых активов, включая покупку или создание объектов недвижимости напрямую у застройщика. Банк предлагает финансирование на сумму до 150 000 белорусских рублей со сроком полного погашения до 5 лет. При этом обязательным условием для заемщика является собственное участие в проекте в размере не менее 20% от стоимости покупаемого имущества.

Чтобы сделать поддержку максимально доступной, банк снизил процентную ставку до 10,45% годовых и упростил требования к обеспечению сделки. Для получения займа достаточно поручительства одного физического лица, однако молодым компаниям, работающим на рынке менее года, потребуется привлечь двух поручителей.

Для максимального ускорения всех инвестиционных процессов в компании процедура подачи заявки была существенно упрощена. Оформить кредит «Инвест-экспресс» можно в любом отделении Белгазпромбанка с минимальным пакетом документов, а рассмотрение заявки займет не более трех рабочих дней.