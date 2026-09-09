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Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСКАЕТ ВКЛАД В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ «КОМПЛИМЕНТ ПЛЮС»


12:05 10.09.2026

ВТБ (Беларусь) расширяет линейку сберегательных продуктов и запускает новый срочный безотзывный вклад в белорусских рублях «Комплимент плюс» с выплатой процентов каждые 7 дней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе

Оформить вклад можно на 399 или 735 дней при условии наличия открытого текущего (расчетного) банковского счета в банке с базовыми условиями обслуживания и хотя бы одного зачисления на него выплаты социального характера. Процентная ставка по депозиту составляет 12,6% годовых.

«Мы видим, что клиентам важно не только получать привлекательный доход от размещения средств, но и иметь возможность пользоваться им в течение срока вклада. Поэтому в «Комплимент плюс» мы сделали выплату процентов каждые семь дней. Фактически клиент получает возможность регулярно распоряжаться заработанным доходом, сохраняя при этом основную сумму сбережений на вкладе», — отмечает начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.

Ознакомиться подробнее с условиями нового депозита можно в разделе «Вклады и счета» на сайте банка.
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