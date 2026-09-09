|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСКАЕТ ВКЛАД В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ «КОМПЛИМЕНТ ПЛЮС»
12:05 10.09.2026
ВТБ (Беларусь) расширяет линейку сберегательных продуктов и запускает новый срочный безотзывный вклад в белорусских рублях «Комплимент плюс» с выплатой процентов каждые 7 дней.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе
Оформить вклад можно на 399 или 735 дней при условии наличия открытого текущего (расчетного) банковского счета в банке с базовыми условиями обслуживания и хотя бы одного зачисления на него выплаты социального характера. Процентная ставка по депозиту составляет 12,6% годовых.
«Мы видим, что клиентам важно не только получать привлекательный доход от размещения средств, но и иметь возможность пользоваться им в течение срока вклада. Поэтому в «Комплимент плюс» мы сделали выплату процентов каждые семь дней. Фактически клиент получает возможность регулярно распоряжаться заработанным доходом, сохраняя при этом основную сумму сбережений на вкладе», — отмечает начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.
Ознакомиться подробнее с условиями нового депозита можно в разделе «Вклады и счета» на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2026
Курсы в банках
на 10.09.2026
Конвертация в банках
на 10.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте