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Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ УВЕЛИЧИЛ МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ДО 25 ЛЕТ


09:03 10.09.2026

Банк БелВЭБ существенно улучшил условия по кредитам на недвижимость: максимальный срок финансирования увеличен с 20 до 25 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данное решение принято в целях повышения доступности ипотеки для более широкого круга заемщиков, так как позволяет существенно сократить размер ежемесячных платежей по кредиту и нагрузку на семейный бюджет соответственно.

При кредитовании недвижимости в рамках партнерских программ и при рефинансировании кредитов на недвижимость максимальный срок остался прежним - 20 лет.

Банк БелВЭБ финансирует строительство или приобретение жилой недвижимости, дачи, садового домика, гаража (машино-места). Сумма кредита - до 90% от стоимости объекта, в пределах платежеспособности клиента.

Кредит можно оформить в любом сервисном офисе банка. При этом банк предлагает гибкий подход к обеспечению: клиент сам выбирает между поручительством и залогом.

Ставка по кредиту на недвижимость «Уласная маёмасць» (по состоянию на 09.09.2026) составляет 14,5% годовых (СР + 5,25%).

При приобретении жилья через агентство недвижимости, а также при размещении объявления о приобретаемой недвижимости на площадке Kufar процентная ставка составит 14,3% годовых (СР + 5,05%). Для финансирования по сниженной ставке дополнительно к стандартному пакету документов необходимо предоставить соглашение/договор между клиентом и агентством недвижимости.
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