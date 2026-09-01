Национальный банк Беларуси объявляет о старте конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди студентов и магистрантов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, конкурс проводится ежегодно и призван стимулировать интерес к научно-исследовательской деятельности по экономическим дисциплинам и популяризовать знания в области финансов и экономики.

В конкурсе могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) студенты и магистранты учреждений высшего образования.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый – прием работ и проверка их на соответствие установленным критериям. На втором этапе экспертный совет определит до десяти финалистов. Во время третьего (заключительного) этапа, который пройдет в Национальном банке, финалисты будут защищать свои работы на заседании экспертного совета.

Главный приз – денежная премия в размере 2 000 белорусских рублей. Конкурсные работы, занявшие второе и третье места, будут отмечены премиями в размере 1 500 и 1 000 белорусских рублей соответственно. За работы, вышедшие в финал, но не занявшие призовые места, их авторы получат по 500 белорусских рублей.

Кроме того, всем финалистам конкурса может быть предоставлена возможность прохождения практики в Национальном банке.

Заявку на участие в конкурсе, конкурсную работу и отчет о проверке ее на оригинальность необходимо направить на электронный адрес не позднее 26 октября 2026 года.

Победитель и призеры конкурса будут объявлены не позднее 28 декабря 2026 года.

Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, а также требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам) размещена на Едином портале финансовой грамотности .