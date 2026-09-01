Беларусбанк представил на Республиканской выставке «Безопасность детей в онлайн-среде» интерактивную площадку «Киберпатруль», посвященную цифровой безопасности детей и представил решения, направленные на повышение безопасности детских финансовых операций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, особое внимание было уделено Карте учащегося и детскому Клубу «Зебра». Сотрудники департамента розничного бизнеса акцентировали внимание, что Карта учащегося сегодня включает несколько важных функций: это и платежный инструмент, и документ школьника, и электронный пропуск, читательский билет, и подтверждение права на бесплатный проезд в общественном транспорте. Проект объединяет порядка 1 100 учреждений образования по всей стране, где обучаются более 650 000 школьников.

При этом безопасность использования детских карт обеспечивается комплексно. Родители могут получать информацию об операциях ребенка, устанавливать ограничения на расходы, задавать лимиты, запрещать снятие наличных и оплату в интернете, а при необходимости — блокировать карту. Дополнительные возможности предоставляет детское мобильное приложение MobiTeen, с помощью которого родители могут отслеживать геопозицию ребенка и устанавливать контрольные зоны.

Отдельный блок на площадке был посвящен работе центра кибербезопасности Беларусбанка. Специалисты рассказали о мерах, которые банк реализует для защиты населения от киберугроз и предупреждения несанкционированных платежных операций. Одним из ключевых инструментов такой защиты являются антифрод-системы, которые помогают выявлять подозрительные операции и блокировать их. Технологии направлены на защиту клиентов банка, в том числе пользователей детских банковских продуктов.

Сотрудники центра кибербезопасности также представили проект «Кибернавигатор», в рамках которого особое внимание уделяется детской аудитории. Проект помогает в игровой и доступной форме знакомить детей с правилами безопасного поведения в цифровой среде. На выставке были представлены познавательно-развлекательные интерактивные тесты, игры и печатные материалы. Кроме того, специалисты центра продемонстрировали актуальные данные о наиболее проблемных вопросах, связанных с безопасностью детей в интернете, рассказали об эффективности уже реализованных инициатив и поделились планами дальнейшего развития проекта.

Тематическая выставка «Безопасность детей в онлайн-среде» объединила различные решения по защите несовершеннолетних в цифровом пространстве. В рамках интерактивных зон участники представили образовательные проекты, элементы геймификации, современные технологии и искусственный интеллект, реальные кейсы, решения по защите цифровой информации, противодействию несанкционированным платежным операциям и оказанию онлайн-психологической помощи пострадавшим от кибератак.

Участие Беларусбанка в выставке — это возможность показать конкретные инструменты, которые уже сегодня помогают делать цифровую и финансовую среду для детей безопаснее.