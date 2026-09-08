Национальный банк Республики Беларусь обнародовал детальную статистику внутреннего валютного рынка за январь – августа 2026 года. Согласно представленным данным, ключевым трендом года остается дедолларизация экономики и укрепление доверия к национальному рублю, из-за чего физические лица стабильно выступают в роли чистых продавцов иностранных банкнот.

Наиболее наглядно эта тенденция проявилась в конце лета. Всего за август граждане приобрели наличной и безналичной валюты на $1,183 млрд, тогда как продали финансовым организациям заметно больше — на $1,457 млрд. В результате чистая продажа за последний летний месяц составила $274 млн, что превысило июльский показатель.

Августовские объемы укрепили общую динамику с начала года. За последние восемь месяцев общая сумма чистой продажи иностранной валюты со стороны населения достигла $1,610 млрд. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель был существенно ниже и составлял $1,022 млрд.

В отличие от населения, отечественный бизнес в конце лета продемонстрировал противоположное поведение. За август компании-резиденты купили валюты на $3,283 млрд, а продали на $3,093 млрд, вернувшись к статусу чистых покупателей с объемом в $190 млн.