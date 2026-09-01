Сбер Банк разработал бесплатный онлайн-инструмент для оценки ESG-зрелости компаний и опубликовал его в партнерстве с Сетью Глобального договора ООН в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, платформа не требует регистрации и доступна по адресу esg.unglobalcompact.by. Цель нового инструмента – помочь белорусским компаниям оценить свои процессы с позиции устойчивого развития и найти точки роста.

Методологию ESG-оценки разработала команда белорусского Сбера. Платформа анализирует работу компании по трем блокам:

Environment (Экология): использование ресурсов, управление отходами, динамика выбросов.

Social (Социальная ответственность): условия и охрана труда, развитие и вовлеченность команды.

Governance (Корпоративное управление): комплаенс, управление рисками, прозрачность и антикоррупционные стандарты.

Заполнение анкеты занимает 15-20 минут. По итогам тестирования алгоритм рассчитывает ESG-балл (от 0 до 100) и формирует анализ по каждому из направлений с указанием сильных сторон, зон роста и практических рекомендаций для развития. Результат носит информационный характер и может быть использован как основа для ESG-стратегии, нефинансовой отчетности и развития партнерских отношений.

«Сбер традиционно выступает проводником изменений. Нам важно вовлекать как можно больше компаний в ESG-трансформацию, чтобы в Беларуси развивалась экосистема ответственного бизнеса, где технологии и экспертиза работают на благо людей и страны. На старте часто не хватает простых и понятных ориентиров. Разрабатывая методологию новой платформы, мы хотели дать предпринимателям удобный практический инструмент, чтобы оценить текущий уровень ESG-зрелости, увидеть сильные стороны и составить пошаговый план развития», – отмечают в Сбер Банке.