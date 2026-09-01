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Банковские новости РБ


В БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОБЪЕМОВ УЩЕРБА ОТ НИХ


14:47 08.09.2026

В Беларуси отмечается снижение числа киберпреступлений и объемов ущерба от них. Об этом заявил заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун, оценивая результаты борьбы с мошенничеством в финансовой сфере, передает пресс-служба регулятора.

Согласно данным Автоматизированной системы обработки инцидентов (АСОИ), за первые восемь месяцев 2026 года в стране было зафиксировано 10 тысяч несанкционированных платежных операций и попыток их проведения. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель был заметно выше и составлял 12,3 тысячи случаев.

Положительная тенденция отразилась и на финансовых потерях граждан. Ущерб клиентам белорусских банков за январь — август текущего года составил 27,8 миллиона рублей, что на 20% меньше по сравнению с первыми восемью месяцами 2025 года. Почти 93% всех хищений были совершены с использованием методов социальной инженерии, когда граждане сами передавали данные мошенникам.

Эффективно противостоять угрозам банковскому сектору помогают современные технологии защиты. Благодаря оперативной работе антифрод-систем и использованию данных АСОИ, банкам удалось предотвратить кражу еще 5,3 миллиона рублей. Этот результат в 2,1 раза превысил показатели аналогичного периода прошлого года, подтвердив растущую эффективность принимаемых мер безопасности.
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