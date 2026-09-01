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Банковские новости РБ
СБЕР В БЕЛАРУСИ ОТМЕНЯЕТ ПЛАТУ ЗА ПОПУЛЯРНЫЕ КАРТЫ И УВЕЛИЧИВАЕТ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ
13:59 08.09.2026
ОАО «Сбер банк» пересмотрело условия по некоторым банковским продуктам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить Детскую СберКарту для детей от 6 до 18 лет можно за одну копейку вместо прежних 15 BYN. Она выпускается как дополнительная к счету родителя. Система обеспечивает полный контроль и защиту средств: родители могут устанавливать лимиты на ежедневные расходы, подтверждать каждую онлайн-покупку одноразовым паролем из СМС и бесплатно получать информирование об операциях свыше 10 BYN. Отличный повод научить школьника обращаться с карманными деньгами под присмотром родителей.
Стоимость выпуска СберКарты и Молодежной СберКарты снижена до 0 BYN (вместо 25 и 15 BYN соответственно). Главное преимущество этих карт — программа лояльности Спасибо. За ежедневные траты — от похода в кафе у дома до оплаты коммунальных услуг — банк возвращает баллами Спасибо до 15%.
СберКарта Поколение для людей старшего возраста. Лимит снятия белорусских рублей без комиссии в чужих банкоматах вырос до 500 BYN в месяц. Условия не только для тех, кто откроет карту после 1 сентября, но и для всех, у кого она уже есть.
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