Недавно было зарегистрировано ООО «АСБ Аналитика», созданное двумя участниками: ООО «АСБ Консалт» (дочерняя компания банка) и ГУ «Национальное агентство по туризму».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, ключевым направлением деятельности новой компании станут консалтинговые и прочие сопутствующие услуги в сфере туризма и не только.

В частности, комплексный аудит и сопровождение всех ключевых направлений деятельности туристических объектов: инфраструктура и размещение, питание, медицинские, SPA и wellness-услуги, организация досуга и туристическое обслуживание.

Для юрлиц ООО «АСБ Аналитика» сможет сделать оценку текущего состояния, разработать рекомендации по модернизации/совершенствованию, в т.ч. предложить новые продукты, программы, дизайн-проекты, интерьерные решения. Предусмотрены услуги и для целых регионов и территорий. В частности, комплексная концепция развития туристического потенциала регионов, локальных туристических кластеров и отдельных объектов. В перспективе компания сможет разрабатывать архитектурно-планировочные концепции территорий.

Ряд услуг будут интересны и полезны не только тем, кто работает в туристической сфере.

«Мы благодарны главному банку страны за активную поддержку инициатив и проектов Национального агентства по туризму − от спортивных мероприятий, таких как первый республиканский трейловый забег в Налибокском заказнике, до конкурсов на туристический символ страны и лучший пляж Нарочанского края», - прокомментировал создание новой компании директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский.

Создание совместного предприятия стало закономерным и эффективным продолжением координации между государственным регулятором в сфере туризма и главным банком страны.

Агентство как регулятор задает стратегические ориентиры и формирует государственную политику в туризме. Проведя за последние месяцы инвентаризацию объектов туристической индустрии, мы можем констатировать, что некоторые из них (санатории, базы отдыха, гостиницы и др.) нуждаются в реновации, осовременивании механизмов управления и маркетингового продвижения на рынке туристических услуг.

Именно в данной конфигурации ООО «АСБ Аналитика» может стать одним из инструментов для аудита, который не только укажет на проблемы, но и представит конкретную дорожную карту преобразований: от оптимизации затрат до разработки новых услуг и дизайн-проектов, отвечающих потребностям как наших, так и иностранных туристов.

Как отметил заместитель председателя правления банка Дмитрий Красковский, создание нового ООО продиктовано временем, государственной политикой и запросом бизнеса:

— Это стратегический и абсолютно логичный шаг для крупнейшего банка страны. Сегодня внутренний и въездной туризм в Беларуси переживают беспрецедентный подъем. Государством четко определена повестка на масштабное развитие туристической инфраструктуры, повышение экспорта услуг и раскрытие потенциала наших регионов. Как главный финансовый институт страны, Беларусбанк не может оставаться в стороне от этих процессов. Мы выходим за рамки классического банкинга и трансформируем свою экосистему. Обладая колоссальной экспертизой в аналитике, оценке рисков и проектном финансировании, мы видим, что в первую очередь в сфере туризма рынку необходим профессиональный консалтинг и аналитика "под ключ". Наша новая компания станет мостом между государственными инициативами и частными инвесторами. Мы будем помогать бизнесу создавать жизнеспособные, окупаемые проекты − от современных придорожных комплексов до крупных санаторно-курортных кластеров.

По словам Дмитрия Красковского, благодаря новой компании вклад Беларусбанка в реализацию Государственной программы «Туризм» на 2026 − 2030 гг. станет более комплексным, направленным на формирование стандартов качества и инвестиционной привлекательности всей отрасли.

— Развивая туризм, мы напрямую инвестируем в экономику регионов, создание новых рабочих мест и укрепление национального бренда Республики Беларусь, — подчеркнул он.