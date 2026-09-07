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Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕНИЛ КОМИССИИ ЗА ЗАЛОГ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ


16:09 07.09.2026

Банк БелВЭБ с 7 сентября 2026 года отменил взимание комиссии по операциям физических лиц за оформление договора поручительства и комиссии по операциям физических лиц за оформление договора залога движимого имущества. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

Соответствующие изменения внесены в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ».
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