Банк БелВЭБ с 7 сентября 2026 года отменил взимание комиссии по операциям физических лиц за оформление договора поручительства и комиссии по операциям физических лиц за оформление договора залога движимого имущества. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

Соответствующие изменения внесены в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ».