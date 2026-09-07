Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди школьников пройдет в Беларуси в сентябре – декабре 2026 года. Организаторы олимпиады – Национальный банк и Министерство образования. Организаторы олимпиады – Национальный банк и Министерство образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, олимпиада пройдет в четыре этапа:

- в учреждениях образования – в сентябре 2026 года;

- районный этап – 16 октября 2026 года;

- областной (Минский городской) этап – 20 ноября 2026 года;

- заключительный этап – 11 декабря 2026 года.

Принять участие в олимпиаде могут все учащиеся (без ограничений по возрасту), осваивающие содержание образовательных программ базового, среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования. Дату и время проведения первого этапа олимпиады можно уточнить в администрации учебного заведения.

Призеров олимпиады ждут денежные премии от Национального банка. Участник, занявший первое место, получит 2 000 белорусских рублей, второе – 1 600 белорусских рублей, третье – 1 200 белорусских рублей. Участники, вышедшие в финальный этап олимпиады, но не занявшие призовые места, получат денежные премии по 700 белорусских рублей.

Денежными премиями в размере 700 белорусских рублей также будут награждены три учителя, подготовившие призеров олимпиады.

Олимпиадные задания включают вопросы в виде тестовых заданий с вариантами ответов по следующим темам: личные финансы, деньги, сбережения и вклады (депозиты), заимствования, цифровой банкинг, кибербезопасность, страхование, налоги и сборы, инвестиции и ценные бумаги, финансовая математика.

В помощь учащимся и педагогам для подготовки к олимпиаде Национальным банком разработаны методические рекомендации, которые включают описание тем заданий, рекомендуемые источники информации, примеры вопросов с ответами и пояснениями. С методическими рекомендациями и заданиями прошлых лет можно ознакомиться на Едином портале финансовой грамотности fingramota.by.