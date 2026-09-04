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Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ СЕРВИС «КРОК» ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ


09:00 07.09.2026

Банк БелВЭБ расширил возможности эквайринга для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь клиенты банка могут принимать платежи с использованием национального сервиса QR-платежей «КРОК» с мгновенным зачислением выручки на расчетный счет.

Главные преимущества для бизнеса:

• Снижение издержек. Комиссия за прием платежей через «КРОК» ниже, чем при классическом карточном эквайринге

• Мгновенное зачисление. Выручка поступает на расчетный счет клиента за считаные секунды в режиме 24/7/365, включая выходные и праздники

• Безопасность. Все операции защищены сквозным шифрованием, сертифицированы и соответствуют стандартам кибербезопасности системы мгновенных платежей

• Рост продаж. Предложите покупателям привычный и быстрый способ оплаты смартфоном в один клик.

Как это работает: покупатель сканирует мобильным приложением своего банка QR-код на экране терминала, подтверждает оплату. Клиент Банка БелВЭБ получает уведомление об успешной оплате, а средства сразу поступают на его расчетный счет.

Для подключения услуги действующие клиенты могут оставить заявку на сайте банка, позвонить в контакт-центр или связаться со своим клиентским менеджером.
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