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Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСТИЛ «ЧАЙ-КОД» - НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ УДОБНОЙ ОПЛАТЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ ЧАЕВЫХ
10:55 04.09.2026
Беларусбанк запустил новый онлайн-сервис «Чай-код», который позволяет оставлять и получать безналичные чаевые с помощью QR-кода.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новинка призвана сделать процесс благодарности за качественный сервис удобным и современным.
Сервис отличается простотой в использовании: получателю достаточно один раз сгенерировать персональный QR-код, который затем можно сохранить и применять многократно, а посетителю остается лишь отсканировать его своим смартфоном. Кроме этого, «Чай-код» выгоден для обеих сторон: комиссия не взимается ни с отправителя, ни с получателя средств.
Для того чтобы начать принимать безналичные чаевые, получателю необходимо иметь виртуальный текущий счет и быть пользователем онлайн-банка.
Процесс генерации QR-кода занимает всего несколько минут:
Необходимо войти в онлайн-банк.
Перейти по маршруту: «Платежи» — «Сервисы» — «Чай-код».
Сгенерировать свой персональный QR-код, сохранить его и показать плательщику.
Отправитель чаевых сканирует предоставленный QR-код и вводит желаемую сумму. Минимальная сумма одного перевода составляет 3 белорусских рубля, а максимальная — 100 белорусских рублей.
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