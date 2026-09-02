В Горно-Алтайске проходит 64-е заседание Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России. Руководители делегаций Роман Головченко и Эльвира Набиуллина уже прибыли к месту проведения мероприятия, чтобы лично возглавить двусторонние консультации, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

Главным пунктом повестки дня станет детальный анализ текущей экономической ситуации и подведение итогов работы национальных банковских систем в первом полугодии 2026 года. Участники встречи оценят устойчивость финансовых институтов и скоординируют текущие действия в кредитно-финансовой сфере.

На заседании будут сформированы консолидированные прогнозы развития экономик и денежно-кредитной сферы Беларуси и России на 2027 год.