В Банке БелВЭБ с 1 сентября по 30 ноября 2026 года по операциям покупки и продажи криптовалюты в UP Online действуют сниженные комиссии

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь тариф на покупку цифровых активов составляет 2,3% вместо прежних 2,5%, а комиссия за их продажу уменьшилась до 1,3%.

Операции с криптовалютой доступны клиентам банка - физическим лицам, прошедшим идентификацию. Покупка, продажа и хранение осуществляются в партнерстве с оператором криптоплатформы WhiteBird.