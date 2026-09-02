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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ СНИЗИЛ КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КРИПТОВАЛЮТОЙ В UP ONLINE
09:14 03.09.2026
В Банке БелВЭБ с 1 сентября по 30 ноября 2026 года по операциям покупки и продажи криптовалюты в UP Online действуют сниженные комиссии
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь тариф на покупку цифровых активов составляет 2,3% вместо прежних 2,5%, а комиссия за их продажу уменьшилась до 1,3%.
Операции с криптовалютой доступны клиентам банка - физическим лицам, прошедшим идентификацию. Покупка, продажа и хранение осуществляются в партнерстве с оператором криптоплатформы WhiteBird.
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