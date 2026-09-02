В областном центре на улице Гагарина 1 сентября состоялась торжественная церемония открытия ультрасовременного здания средней школы №6 имени Александра Осмоловского. Образовательный объект, рассчитанный на 1020 учащихся, возведен при поддержке Банка развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый трехэтажный храм знаний площадью 15 000 квадратных метров пришел на смену старому зданию школы, служившему еще с 1953 года. В праздничный день порог светлых классов переступили почти 800 учеников и педагогов.

Наличие такого объекта полностью закрывает потребность растущего района в ученических местах и снижает нагрузку на соседние учреждения образования.

Особый статус школе придает ее патриотическая концепция. Как подчеркнула заместитель директора по воспитательной работе Инна Старовойтова, учреждению официально присвоено имя земляка – Александра Викторовича Осмоловского, участника Великой Отечественной войны, заслуженного учителя БССР и отличника народного просвещения СССР. Его жизненный путь станет для детей примером мужества и верности своему делу, а для сохранения исторической памяти в здании создана современная музейная комната.

Пространство школы спроектировано с учетом всех требований комфорта и безопасности: здание разделено на три функциональных блока для младших и старших классов. Они соединены галереями и оборудованы лифтом для инклюзивного доступа.

Настоящим центром притяжения станет спортивный кластер, который включает два крытых плавательных бассейна, залы для гимнастики, аэробики, ЛФК и собственный тир. На прилегающей территории обустроен полноразмерный стадион, площадки для футбола, волейбола, баскетбола, большого тенниса и коробка для зимнего катка.

Строительство образовательных объектов – лишь часть комплексного участия Банка развития в преображении Могилева. В городе был введен в эксплуатацию еще один объект инфраструктуры, который стал очередным этапом формирования внутригородской кольцевой магистрали. На пересечении проспекта Мира с улицами Космонавтов и Якубовского появился удобный подземный пешеходный переход.

Сооружение длиной 60 метров с тремя входами оборудовано антискользящей плиткой, системой подогрева ступеней в зимний период и лифтами для маломобильных граждан. Особую атмосферу объекту придает символика Победы: над переходом установлен легендарный танк Т-34, а стены подземного пространства украшены архивными снимками, портретами Героев Великой Отечественной войны и изображением ордена Отечественной войны I степени, которым награжден Могилев.