Паритетбанк с 1 сентября 2026 года изменил размер процентных ставок по новым безотзывным депозитам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновление затронуло популярные линейки вкладов «Стабильный доход» и «Безотзывный Online», при этом доходность теперь напрямую зависит от периода размещения средств.

Для краткосрочных и среднесрочных вложений в рамках продукта «Стабильный доход» установлены ставки от 6,00% до 7,00% годовых. В частности, по договорам на 180 и 210 дней доходность составит 6,00%, на 240 и 270 дней — 6,50%, а на 330 дней — 7,00% годовых. Более выгодные условия банк предложил клиентам, готовым разместить сбережения на длительный период: для сроков в 390, 450, 540, 720 и 1110 дней ставка зафиксирована на уровне 12,60% годовых.

Аналогичная тенденция роста доходности при увеличении срока хранения средств наблюдается и по цифровым продуктам банка. Так, при оформлении вклада «Безотзывный Online» ставки на короткие периоды будут чуть выше: 6,10% годовых для сроков 180 и 210 дней, 6,60% — для 240 и 270 дней, и 7,10% — для 330 дней. При этом долгосрочные онлайн-депозиты на 390, 450, 540, 720 и 1110 дней также принесут вкладчикам максимальные 12,60% годовых.