|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
17:21 01.09.2026
Банк БелВЭБ с 1 сентября 2026 года снизил ставку по кредиту на потребительские нужды на срок от 7 до 84 месяцев до 17,65% годовых (СР + 8,4 п.п.). Кредит можно оформить на сумму до 120 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также снижена ставка по кредитам на покупку автомобилей. Начиная со второго месяца ставка составит 17,65% годовых (СР + 8,4 п.п.). Кредит предоставляется на покупку новых и б/у автомобилей на срок до 10 лет.
Ставка по рефинансированию потребительских кредитов также снижена до 17,65% годовых (СР + 8,4 п.п.). Максимальная сумма – до 100 тыс. рублей.
Дешевле стал и потребительский кредит онлайн: ставка снижена до 17,65% годовых (СР + 8,4 п.п.) на срок от 7 до 84 месяцев. Кредит оформляется в приложении UP Online на сумму до 50 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2026
Курсы в банках
на 01.09.2026
Конвертация в банках
на 01.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе