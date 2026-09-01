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Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ


17:21 01.09.2026

Банк БелВЭБ с 1 сентября 2026 года снизил ставку по кредиту на потребительские нужды на срок от 7 до 84 месяцев до 17,65% годовых (СР + 8,4 п.п.). Кредит можно оформить на сумму до 120 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также снижена ставка по кредитам на покупку автомобилей. Начиная со второго месяца ставка составит 17,65% годовых (СР + 8,4 п.п.). Кредит предоставляется на покупку новых и б/у автомобилей на срок до 10 лет.

Ставка по рефинансированию потребительских кредитов также снижена до 17,65% годовых (СР + 8,4 п.п.). Максимальная сумма – до 100 тыс. рублей.

Дешевле стал и потребительский кредит онлайн: ставка снижена до 17,65% годовых (СР + 8,4 п.п.) на срок от 7 до 84 месяцев. Кредит оформляется в приложении UP Online на сумму до 50 тыс. рублей.
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