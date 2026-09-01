1 сентября Сбер Банк открывает прием заявок на «СберПоколение: Data Science Camp» – бесплатный очный интенсив, направленный на развитие и отбор специалистов в Data Science и NLP-инженерии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, лучшие выпускники по итогам защиты проектов смогут получить предложение о работе в DS-командe Сбера.

Спрос на специалистов Data Science высок, но смещен в сторону опытных Middle и Senior специалистов, умеющих внедрять генеративный ИИ и решать бизнес-задачи. Главная сложность профессии – резко выросший порог входа и необходимость постоянного переобучения. Сегодня недостаточно просто знать Python: требуется сильная математическая база, понимание продуктовых метрик и навыков MLOps для вывода моделей в реальный продукт.

Запуская Data Science Camp в рамках проекта «СберПоколение», банк решает эту проблему не только для себя: бесплатный доступ к программам становится вкладом в развитие технологического потенциала Беларуси. Это часть социальной инвестиции Сбера и инструмент закрытия собственных кадровых потребностей.

Методологическая основа программы построена по модели ведущих технологических школ – SHAD и Stanford CS224N – и охватывает полный путь от Python и классического машинного обучения до трансформеров, LLM-инженерии и вывода моделей в продакшн: участники 9 месяцев работают с RAG-системами и автономными AI-агентами.

От интенсива – к работе в Сбере

Интенсив пройдет с октября 2026 года по июнь 2027 года. Весь процесс будет проходить в команде с практикующими DS-экспертами Сбера.

Программа Data Science Camp проходит в два этапа. Первый – 3 месяца интенсива в группе 30 человек. Второй этап – 6 месяцев работы над продуктовыми кейсами Сбера. Здесь практический опыт получают 7 сильнейших участников. Финальный этап – защита проекта и приглашение на работу в DS-команду Сбера.

Как попасть в Data Science Camp

Прием заявок пройдет с 1 по 18 сентября 2026 года. После подачи заявки кандидатов ждет тестирование и интервью, а затем – оценка результатов и отбор участников.

Подать заявку могут студенты старших курсов, магистранты и выпускники профильных специальностей, которые хотят развиваться в Data Science. При этом программа не предусматривает участие специалистов, проходящих целевую подготовку.

Участие в Data Science Camp бесплатное. Программа проходит offline в вечернее время в центральном офисе Сбер Банка в Минске и online формате, что позволяет совмещать процесс с учебой или работой.

«Мы хотим дать талантливым специалистам возможность попробовать себя в решении реальных Data Science задач вместе с практикующими экспертами Сбера. Архитектура программы представляет собой поэтапное движение: от фундаментальной теории и практики – к работе над реальным проектом и возможности начать карьеру в нашей DS-команде», – отмечают в Сбер Банке.

Подать заявку и узнать подробности о Data Science Camp можно здесь: https://www.sber-bank.by/data-science-camp