Беларусбанк c 14 сентября снижает ставки по кредитам на финансирование недвижимости, заключенным в нем по 10 июня 2026 года включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, устанавливается процентная ставка в размере ставки рефинансирования Национального банка Беларуси плюс 6,15 процентных пункта — 15,4% годовых.

«Поддержка наших клиентов и их уверенность в завтрашнем дне — безусловный приоритет для Беларусбанка, — прокомментировала приятные изменения для клиентов заместитель председателя правления Светлана Кожекина. — Мы планомерно и последовательно работаем над совершенствованием кредитной политики, стремясь сделать финансовые услуги не только доступными, но и комфортными для долгосрочного планирования. Принятое решение о снижении процентных ставок по ранее выданным кредитам направлено прежде всего на то, чтобы ощутимо снизить финансовую нагрузку на граждан и защитить семейные бюджеты. Как крупнейший банк страны, мы понимаем свою социальную ответственность и делаем всё возможное, чтобы наши решения помогали белорусским семьям уверенно смотреть в будущее и эффективно управлять своими расходами».

Изменение условий будет осуществляться в формате публичной оферты. Предложение на заключение дополнительного соглашения к кредитному договору опубликовано на официальном сайте банка belarusbank.by в разделе «Публичные оферты ОАО «АСБ Беларусбанк», перейти в который можно с главной страницы сайта, кликнув на рубрику «Частным лицам», а затем «Кредиты». Особенно удобно, что клиентам не потребуется посещать банк для подписания документов — согласием с условиями оферты (акцептом) будет являться внесение очередного платежа по кредиту.

Для получения персональной консультации по кредитам на недвижимость обращайтесь в ипотечные офисы Беларусбанка.