Рейтинговое агентство BIK Ratings подтвердило ESG рейтинг ОАО «Технобанк» на уровне A.esg с позитивным прогнозом. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

Эксперты отметили, что Технобанк стабильно придерживается принципов устойчивого развития в экологической, социальной и корпоративной сферах.

За этим стоят не общие слова, а чёткие решения: в банке работает система управления устойчивым развитием, закреплён ответственный за ESG направление, а «зелёные» практики стали частью повседневной работы. Банк снижает потребление ресурсов, активно переводит процессы в цифровой формат и последовательно сокращает бумажный документооборот.

Социальная составляющая тоже выстроена системно: сотрудники получают возможности для профессионального роста, в коллективе соблюдаются принципы равных возможностей, отдельным категориям работников доступно бесплатное медицинское страхование. Кроме того, банк регулярно поддерживает образовательные, социальные и спортивные организации.

Такой рейтинг — яркий показатель того, что Технобанк не просто следует трендам, а последовательно формирует культуру ответственного бизнеса и укрепляет доверие к финансовому сектору страны.

Справка: BIK Ratings (ООО «БИК Рейтингс») – рейтинговое агентство, аккредитованное Национальным банком Республики Беларусь (свидетельство №1 от 14.01.2021).