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Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ»


10:23 31.08.2026

С 31 августа 2026 года Беларусбанк обновляет условия по кредитному продукту «Рефинансирование ипотеки».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, данный кредит позволяет клиентам оптимизировать свои ежемесячные платежи по ранее взятым кредитам на финансирование недвижимости в других банках и перевести их на обслуживание в Беларусбанк.

Как отметила заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина, приобретение или строительство собственного жилья — это всегда долгосрочный финансовый проект и одна из главных статей расходов для любой семьи.

«Мы понимаем, что кредиты, оформленные гражданами ранее в других банках под более высокий процент, сегодня могут оказывать существенное давление на их бюджет. Именно поэтому Беларусбанк активно развивает программу "Рефинансирование ипотеки", предлагая ставку 11% годовых в первый год пользования кредитом, а в дальнейшем 15,4% годовых и длительный срок погашения до 20 лет. Наша цель — дать людям реальный инструмент для пересмотра своих обязательств, перевода долга на более комфортные условия и, как следствие, уменьшения ежемесячного платежа. Это последовательный шаг в рамках нашей стратегии по повышению доступности жилищного финансирования и снижению кредитной нагрузки на белорусские семьи», — подчеркнула руководитель.

Согласно новым условиям, процентная ставка составит:

• в течение первых 12 месяцев она составит 11% годовых (ставка рефинансирования Национального банка, увеличенная на 1,75 процентного пункта;

• начиная с 13-го месяца — 15,4% годовых (ставка рефинансирования Национального банка, увеличенная на 6,15 процентного пункта).

«Снижение ставок по кредитам на недвижимость — часть планомерной работы банка по расширению доступности жилищного кредитования. Мы последовательно улучшаем кредитные решения для наших клиентов, снижая их финансовую нагрузку» — отметила заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина.

Для получения персональной консультации обращайтесь в ипотечные офисы банка или воспользуйтесь удобным онлайн-калькулятором на корпоративном сайте.
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