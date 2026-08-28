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Банковские новости РБ


КРИПТОКОШЕЛЁК ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА БЕЛВЭБ ЗАРАБОТАЛ В UP ONLINE


09:19 31.08.2026

С 28 августа 2026 года клиентам Банка БелВЭБ в UP Online доступна новая функциональность — криптокошелёк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь купленную криптовалюту можно хранить, получать и отправлять прямо из UP Online — без сторонних сервисов и внешних кошельков.

До сих пор в UP Online можно было покупать и продавать криптовалюту. Теперь к этим операциям добавляется полноценный кошелёк — единая точка управления цифровыми активами внутри привычного UP Online.

Возможности криптокошелька: безопасное хранение приобретённой криптовалюты; получение криптовалюты; отправка криптовалюты на внешние адреса; управление всеми активами в едином интерфейсе UP Online.

Криптокошелёк доступен клиентам, прошедшим регистрацию и идентификацию в криптосервисе. Если вы ещё не проходили верификацию, её можно пройти в разделе «Платежи» → «Криптовалюты». Процедура занимает около 15 минут — после этого становятся доступны покупка, продажа, хранение, приём и отправка криптовалюты.

Важно:

Токены не являются законным платёжным средством в Республике Беларусь, их стоимость не обеспечена государством и не гарантирована. Операции с токенами связаны с риском полной потери средств из-за волатильности рынка, технических сбоев или неправомерных действий третьих лиц. Банк не несёт ответственности за указанные риски и связанные с ними потери клиентов.
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