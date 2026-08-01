В июле банки продолжили стимулировать сбережения в белорусских рублях и поддерживать кредитную активность в экономике, сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.

Наиболее высокий уровень ставок отмечался по безотзывным депозитам физлиц в белорусских рублях на срок свыше трех лет. Средняя процентная ставка по ним в июле сложилась на уровне 14,3% годовых

В целом по новым срочным рублевым вкладам населения средняя процентная ставка составила 10,8% годовых.

Продолжили снижаться ставки на кредитном рынке. В июле средняя процентная ставка по новым рыночным кредитам (за период пользования без условий рассрочки), предоставленным банками юрлицам в нацвалюте, составила 10,5% годовых (10,6% в июне 2026 года), физлицам - 14,3% годовых (14,5%)