Национальный банк Беларуси при поддержке Министерства образования выпустил учебно-методические комплекты ”Основы финансовой грамотности“ для факультативных занятий в начальной школе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, комплекты предназначены для учащихся 1–2-х и 3–4-х классов и включают пособия для школьников и пособия для учителей.

В первом и втором классах учащиеся узнают, как различать и считать деньги, как разумно совершать покупки, что такое заработная плата, какие бывают расходы, а также познакомятся с понятием семейного бюджета и научатся понимать, зачем разумно распоряжаться деньгами.

В третьем и четвертом классах программа расширяется. Ученики перейдут от базовых понятий к реальным инструментам: узнают, как работают банковские карты, зачем нужны сбережения и что такое бюджет страны. Особое внимание уделено цифровой безопасности и защите от мошенников. На занятиях школьники получат много полезной информации из области финансов.

Национальный банк напечатал 6 тыс. экземпляров каждого УМК, которые будут переданы во все учреждения общего среднего образования. Электронные версии УМК в свободном доступе размещены на Едином портале финансовой грамотности www.fingramota.by.

УМК одобрены Государственным учреждением образования ”Академия образования“ и рекомендованы для использования в образовательном процессе.

Справочно. В 2021 году Национальный банк издал УМК по основам финансовой грамотности для факультативных занятий учащихся 8–9-х классов, в 2023 году был выпущен УМК для 5–7-х классов. Они на безвозмездной основе были переданы в учреждения образования по всей Беларуси. В настоящее время ведется работа по изготовлению дополнительных тиражей указанных УМК. Кроме того, Национальный банк уже приступил к разработке УМК для 10–11-х классов.