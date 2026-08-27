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Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ СНИЗИЛ СТАВКУ ПО РЕФИНАНСИРОВАНИЮ КРЕДИТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ДО 13,9%


09:02 28.08.2026

Банк БелВЭБ обновил условия рефинансирования кредитов на недвижимость: теперь перекредитоваться можно по ставке 13,9% годовых (СР+4,65).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, программа рассчитана на клиентов, которые обслуживают ипотечный кредит в другом банке и хотят снизить ежемесячную нагрузку.

Заемщики могут полностью закрыть старые обязательства, поскольку максимальная сумма финансирования покрывает до 100% остатка текущей задолженности. Главным преимуществом предложения является привлекательная стоимость ресурсов — ставка составляет 13,9% годовых, а комфортный график платежей можно рассчитать на долгий срок до 20 лет.

При этом банк максимально упростил процесс закрытия старого долга: клиентам не придется самостоятельно заниматься переводами, так как Банк БелВЭБ напрямую перечислит средства в банк-кредитор. Для того чтобы воспользоваться этими условиями и переоформить заем, достаточно обратиться с документами в любой сервисный офис банка.

Программа распространяется на действующие кредиты на недвижимость, оформленные в других банках. Кредиты на недвижимость, полученные ранее в Банке БелВЭБ, рефинансированию не подлежат.
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