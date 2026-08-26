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Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК ПРОВЕЛ ФИНАНСОВЫЙ КВИЗ ДЛЯ РЕБЯТ ИЗ КИТАЯ


14:37 27.08.2026

Ведущий детский образовательно-оздоровительный центр страны «Зубренок» стал площадкой повышения финансовой грамотности и состязаний для эрудитов в международном масштабе — Беларусбанк устроил там интеллектуальную игру для ребят, приехавших на каникулы в Синеокую из Китая, сообщает пресс-служба финучреждения.

У крупнейшего банка Беларуси и главного летнего лагеря республики давняя история тесных партнерских отношений и успешный опыт взаимодействия в части проведения тематических мероприятий для работников и отдыхающих. С учетом столь положительного бэкграунда не удивительно, что нынешний финансовый квиз прошел на ура — искрометный, драйвовый, эмоциональный и, конечно, наполненный доброй и теплой атмосферой интернациональной дружбы.

Школьники из Поднебесной показали действительно высокий уровень знаний и глубокую погруженность в экономическую тематику. Без брендированных сувениров банка и ярких впечатлений не остался ни один юный эрудит.

Повышение финансовой грамотности подрастающего поколения — одно из важнейших направлений деятельности Беларусбанка. Особенно приятно, когда эту важную работу удается результативно масштабировать до международного формата.
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