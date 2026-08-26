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Банковские новости РБ
МТБАНК С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
09:46 27.08.2026
ЗАО «МТбанк» с 1 сентября 2026 года вносит изменения в некоторые программы лояльности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в программе лояльности Prime | Prime Line (премиальные карточки на условиях тарифных планов Mastercard Black Edition Prime Line, Mastercard World Elite Prime, Visa Infinite Prime, Visa Signature Prime Line) по карточкам в белорусских рублях будут применяться стандартные курсы для безналичной конвертации белорусских рублей в иностранную валюту при оплате товаров (работ, услуг) карточкой.
В программе лояльности «ДЛЯ СЕБЯ» максимальная сумма манибэка по базовым счетам за месяц уменьшится с 200 BYN до 100 BYN. В сентябре 2026 года манибэк за август будет выплачен с учетом нового ограничения.
По карточкам «ДЛЯ СЕБЯ» и «ДЛЯ СЕБЯ GOLD» отменяется начисление манибэка. Бонусы за покупки с 1 августа по 31 августа поступят на счет не позднее 7 сентября, а за покупки, совершенные после 31 августа, манибэк рассчитан не будет.
Все остальные функции карточек «ДЛЯ СЕБЯ» и «ДЛЯ СЕБЯ GOLD» сохраняются.
«Если вы хотите и дальше получать бонусы за покупки, вы можете воспользоваться базовым счетом с аналогичными бонусами при покупках либо оформить по 30.09.2026 карту «Шоппер» с бесплатным обслуживанием на весь срок действия договора», - отметили в финучреждении.
В программе лояльности «Халва плюс» будет отключено начисление бонусных баллов за операции, совершаемые по карточке за пределами Беларуси. Вместе с тем увеличится минимальная сумма безналичной операции, за которую начисляются бонусные баллы, с 5 BYN/2 USD/2 EUR до 10 BYN/5 USD/5 EUR.
В программах лояльности «PayOkay», «Автокарта» также возрастет минимальная сумма операции, за которую начисляется манибэк, с 5 BYN до 10 BYN.
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