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Банковские новости РБ
ОАО «СБЕР БАНК» УСТАНОВИЛО НОВЫЙ РАЗМЕР ДОХОДНОСТИ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 129-ГО ВЫПУСКА
13:09 26.08.2026
Правление ОАО «Сбер Банк» установило процентный доход по облигациям ОАО «Сбер Банк» 129 выпуска на процентные периоды с шестого по девятый (с 19.09.2026 по 18.09.2027) в размере ставки рефинансирования Нацбанка (с учетом ее изменений), увеличенной на 0,5 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
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