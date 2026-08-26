Банковские новости РБ

ОАО «СБЕР БАНК» УСТАНОВИЛО НОВЫЙ РАЗМЕР ДОХОДНОСТИ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 129-ГО ВЫПУСКА

13:09 26.08.2026 Правление ОАО «Сбер Банк» установило процентный доход по облигациям ОАО «Сбер Банк» 129 выпуска на процентные периоды с шестого по девятый (с 19.09.2026 по 18.09.2027) в размере ставки рефинансирования Нацбанка (с учетом ее изменений), увеличенной на 0,5 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.