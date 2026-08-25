Банк РРБ с 26 августа 2026 года обновил условия по линейке депозитов в белорусских рублях, затронув как классические, так и онлайн-продукты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь доходность по краткосрочным вкладам RRB BYN 6 и RRB BYN online 6 составляет 10,00% годовых, а по депозитам на девять месяцев (RRB BYN 9 и RRB BYN online 9) ставка выросла до 10,20% годовых.

Более выгодные условия банк предложил для долгосрочных сбережений. Размещение средств на 37 месяцев принесет клиентам 14,20% годовых, а при оформлении этого же вклада через интернет-банкинг (RRB BYN online 37) ставка составит 14,40% годовых.

Повышение ставок сопровождается дополнительными финансовыми преимуществами для вкладчиков. Все проценты по указанным депозитам являются фиксированными и подлежат капитализации, что увеличивает итоговую эффективную доходность. Кроме того, доход по долгосрочным рублевым вкладам на 37 месяцев полностью освобожден от подоходного налога.

Для получения подробной информации и индивидуальной консультации клиенты могут круглосуточно обращаться в инфолинию банка по короткому мобильному номеру 226.