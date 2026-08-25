ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БАНК РРБ УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ГРАЖДАН


10:01 26.08.2026

Банк РРБ с 26 августа 2026 года обновил условия по линейке депозитов в белорусских рублях, затронув как классические, так и онлайн-продукты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь доходность по краткосрочным вкладам RRB BYN 6 и RRB BYN online 6 составляет 10,00% годовых, а по депозитам на девять месяцев (RRB BYN 9 и RRB BYN online 9) ставка выросла до 10,20% годовых.

Более выгодные условия банк предложил для долгосрочных сбережений. Размещение средств на 37 месяцев принесет клиентам 14,20% годовых, а при оформлении этого же вклада через интернет-банкинг (RRB BYN online 37) ставка составит 14,40% годовых.

Повышение ставок сопровождается дополнительными финансовыми преимуществами для вкладчиков. Все проценты по указанным депозитам являются фиксированными и подлежат капитализации, что увеличивает итоговую эффективную доходность. Кроме того, доход по долгосрочным рублевым вкладам на 37 месяцев полностью освобожден от подоходного налога.

Для получения подробной информации и индивидуальной консультации клиенты могут круглосуточно обращаться в инфолинию банка по короткому мобильному номеру 226.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2026
валюта курс
EUR 3.5185
USD 3.0155
RUB 3.5796
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.5104 +0.0293
USD 3.0155 +0.0335
RUB 3.5796 -0.0159
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4950 3.5050
USD 3.0050 3.0150
RUB 3.5310 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 26.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1680
EUR/RUB 98.5000 99.3000
USD/RUB 84.5000 85.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line