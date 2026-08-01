С 1 сентября 2026 года Белагропромбанк меняет формат услуги «SMS-информирование», которая получит новое название — «Уведомления об операциях».

Главным нововведением станет возможность для клиентов самостоятельно выбирать не только канал получения сообщений (PUSH или SMS), но и объем уведомлений.

Банк предложит четыре пакета обслуживания. Клиенты, предпочитающие получать информацию в мобильном приложении, смогут подключить пакеты PUSH MAX за 2,25 рубля в месяц с уведомлениями обо всех операциях или бесплатный PUSH MIN, при котором сообщения направляются только по операциям на сумму от 15 белорусских рублей (или эквивалент в иностранной валюте). Для тех, кто привык к SMS, предусмотрены пакеты SMS MIN за 3,50 рубля и SMS MAX за 4,50 рубля в месяц.

Для отдельных категорий клиентов предусмотрены льготные условия. Владельцы пенсионных карточек «Забота» смогут пользоваться пакетом PUSH MAX бесплатно, а SMS MAX — с 50-процентной скидкой. Держатели пакетов обслуживания «Лайт» и «Медиум» получат бесплатный доступ к PUSH MIN, а клиентам «Премиум» безвозмездно подключат PUSH MAX.

Действующим пользователям услуги банк предоставляет переходный период. В течение сентября они могут выбрать подходящий пакет в мобильном приложении, интернет-банкинге или в отделении. Если клиент не сделает выбор самостоятельно, с 1 октября система переведет его на новый тариф автоматически. Так, действующие пакеты M и L будут заменены на PUSH MAX или SMS MIN, а пакет XL — на PUSH MAX или SMS MAX. Клиентам, которые ранее пользовались услугой без комиссии или со скидкой, сохранят льготные условия при подключении новых пакетов.

«Пакеты MIN позволяют получать уведомления только по операциям, сумма которых превышает установленный порог. Это может быть удобно клиентам, которые не хотят получать сообщения о небольших покупках. В пакетах MAX информация направляется обо всех операциях без исключения», — пояснили в банке.

Ознакомиться с текстом новой редакции публичной оферты можно на официальном сайте Белагропромбанка. Дополнительную информацию клиенты могут получить в Контакт-центре по короткому номеру 136.