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Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЖАЕТ РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАНДАРТНОГО РИСКА В СЕНТЯБРЕ
10:21 25.08.2026
Нацбанк Беларуси снижает расчетные величины стандартного риска в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Это решение напрямую повлияет на стоимость новых кредитов и доходность банковских вкладов для граждан и бизнеса. Снижение нормативов затронет как коммерческий сектор, так и частных клиентов. В частности, для физических лиц ставка по новым нельготным кредитам опустится с 17,83% до 17,65% годовых. Одновременно с этим скорректируются и проценты по рублевым сбережениям: лимит для новых срочных безотзывных вкладов со сроком от года до трех лет снизится с 12,90% до 12,60% годовых, а для депозитов на срок более трех лет — с 14,62% до 14,50% годовых.
Параллельно регулятор смягчает условия финансирования для реального сектора экономики. Так, планка для новых инвестиционных кредитов юрлицам (кроме льготных) опустится с 10,69% до 10,45% годовых. Для остальных видов новых коммерческих займов верхняя граница риска уменьшится с 12,00% до 11,79% годовых.
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