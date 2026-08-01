В Приорбанке начали открывать обезличенные металлические счета (ОМС), которые позволяют инвестировать в драгоценные металлы без необходимости приобретать и хранить физические слитки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обезличенный металлический счет представляет собой банковский счет, на котором отражается количество принадлежащего клиенту драгоценного металла в граммах. ОМС подойдет как начинающим, так и опытным инвесторам. Купить или продать драгоценный метал можно от 1 грамма. Такой инструмент позволяет диверсифицировать сбережения и потенциально получать доход в случае роста стоимости металлов на мировом рынке.

«Драгоценные металлы могут стать выгодным дополнением к другим формам приумножения сбережений и диверсифицировать портфель инвестиций. Стоимость металлов формируется на мировом рынке и не связана с финансовым положением отдельной страны или эмитента. Обезличенный металлический счет предоставляет простой и удобный инструмент для увеличения доходов», – отмечают в Приорбанке.

Открытие и обслуживание металлического счета в Приорбанке доступны дистанционно. Для этого в мобильном приложении Prior Online необходимо перейти в раздел «Еще» – «Заявки на продукты» – «Счета» – «Металлический счет».

Для инвестирования доступны четыре драгоценных металла: золото, серебро, платина и палладий. Операции покупки и продажи драгоценных металлов по ОМС можно совершать в мобильном приложении Prior Online.