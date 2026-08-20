Приорбанк предложил новым клиентам до 6 месяцев бесплатного обслуживания, современные банковские продукты и технологичные цифровые сервисы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, юридические лица в зависимости от своих бизнес-целей могут подключить один из пакетов услуг. Наполнение каждого из пакетов продумывалось, исходя из профилей и потребностей клиентов — выгодные комиссии за зачисление зарплаты и дохода ИП, терминалы для приема платежей, безлимитное количество бизнес-карт, а также персональные менеджеры.

Кроме бесплатного обслуживания, новые клиенты в течение 6 месяцев можно совершать бесплатные платежи в российских рублях, польских злотых и китайских юанях.

Чтобы дарить легкость клиентам, Приорбанк предлагает выбрать подходящий способ приема платежей с помощью QR-кода или популярных бесконтактных платежных сервисов: сервис КРОК, торговый эквайринг, мобильный эквайринг или интернет-эквайринг.

Кроме этого, возможно оформление финансирования на текущие и инвестиционные цели бизнеса без залога и с быстрым рассмотрением заявки от 1 дня.

«Бизнес требует максимальной оперативности, гибкости и сокращения издержек на рутинные задачи. Отвечая на эти вызовы, Приорбанк последовательно развивает собственную экосистему решений для юридически лиц, помогая предпринимателям сосредоточиться на развитии собственного дела», — отметили в банке.

Подать заявку на открытие счета можно на сайте Приорбанка.