Сбер упрощает вход в мир цифровых активов. Теперь пополнять аккаунты на подключённых криптоплатформах можно напрямую с карты Сбер Банка – привычным и удобным способом, наряду с пополнением через ЕРИП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, главное преимущество новинки − скорость и привычный формат. Операция проходит через платежного провайдера bePaid (ООО «ИКомЧардж») прямо на стороне выбранной платформы. Пополнение аккаунтов возможно во всех валютах, представленных на бирже.

Прямой ввод средств доступен на ряде ведущих криптоплатформ. В этот список входят такие популярные площадки, как BYNEX, Free2ex, BrokerFinance, Tradex и FainEX.

Перед проведением транзакции необходимо учитывать, что конкретные условия, включая возможные комиссии и лимиты, устанавливаются самой криптоплатформой, а не банком. Чтобы избежать непредвиденных расходов, необходимо заранее проверить актуальные правила и тарифы на официальном сайте выбранной биржи.