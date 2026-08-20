К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: магазин техники «БЕНЗОМИР» (ООО «Бензомир») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин строительных материалов «ТЕРМОАЛЬЯНС» (ООО «ТермоАльянс») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; сеть магазинов пиломатериалов «РУССКИЙ ЛЕС» (ООО «Компания «Русский Лес Торг») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин электротранспорта и мототехники «BEGiMOT» (ООО «Боргези») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев.

С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.