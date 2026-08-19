Показатели деятельности финансовых институтов Беларуси свидетельствуют о надежном и стабильном функционировании всей системы. Об этом говорят свежие данные Национального банка Республики Беларусь, который опубликовал «Обзор деятельности и характеристику устойчивости функционирования банков Республики Беларусь» на 1 июля 2026 года.

Согласно отчету регулятора, ключевые нормативы безопасности выполняются с существенным запасом. В частности, достаточность нормативного капитала банков составила 18,8%, в то время как минимальное значение для отдельных финучреждений установлено на уровне 10%, а с учетом консервационного буфера — 12,5%.

Такой значительный резерв прочности подкрепляется и высокой способностью банков оперативно выполнять свои обязательства перед клиентами. Величина покрытия ликвидности в среднем по системе достигла 179,4%, что значительно превышает минимальный нормативный порог в 100%.Параллельно с накоплением капитала и ликвидности белорусские банки успешно контролируют качество своих кредитных портфелей. Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, зафиксирована на уровне всего 2,2%. Это позволяет удерживать показатель в безопасной зоне, так как он кратно ниже порогового значения в 10%.