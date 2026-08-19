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Банковские новости РБ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛОЖИЛА УЗБЕКИСТАНУ УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ ВО ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТАХ


10:37 20.08.2026

Председатель Правления Национального банка Беларуси Роман Головченко предложил Узбекистану увеличить долю национальных валют во взаимных расчетах. С такой инициативой он выступил на встрече с послом Узбекистана Нуриддином Мамажоновым, сообщает пресс-служба регулятора.

В ходе переговоров стороны констатировали, что отношения двух стран демонстрируют высокий уровень доверия как в политической, так и в торгово-экономической сфере.

Переход на нацвалюты рассматривается как логичное продолжение успешного межбанковского партнерства. По словам руководителя Нацбанка, Минск полностью удовлетворен текущим уровнем финансового взаимодействия. На сегодняшний день устойчивые корреспондентские отношения связывают белорусские финансовые институты со многими узбекскими коллегами, между которыми уже открыты десятки взаимных счетов.

Важнейшим стимулом для реализации данного предложения станет планомерная сбалансированность взаимного товарооборота. Роман Головченко подчеркнул, что в Беларуси созданы все необходимые технические и экономические условия для изменения структуры расчетов, и финансовый сектор страны полностью готов к увеличению доли национальных валют.
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