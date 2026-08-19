МТбанк открыл новое отделение в центре Сморгони.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь оформить МТкарту, Халву, открыть базовый счет, получить консультацию или решить любой финансовый вопрос можно будет в здании ТЦ «ЗОС» по адресу ул. Я. Коласа, 80Г.

Место для нового отделения выбрано не случайно: оживленный район города, где жители собираются не только за покупками, но и для встреч. Именно здесь, в новом офисе, МТбанк может полностью ответить на любой запрос клиента, предоставив полный спектр банковских услуг.

Установленный в расчетно-кассовом центре электронный кассир позволит избежать очередей и самостоятельно обменять валюту, пополнить мобильный счет, оплатить кредиты и снять наличные.

Для тех, кто ценит живое общение, работают специалисты МТбанка, которые помогут быстро сориентироваться в услугах, ответят на вопросы и помогут совершить любую операцию.

Новое отделение работает со вторника по субботу: вт. – пт.: 10:00–19:00 (без обеда); сб.: 10:00–17:00 (без обеда); вс. – пн.: выходной.

В связи с открытием нового офиса на улице Я. Коласа удаленное рабочее место по адресу пер. Школьный, 10, прекращает работу.