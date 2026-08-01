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Банковские новости РБ


БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР БЕЛАРУСИ ВОССТАНОВИЛ РАБОТУ КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ


15:48 19.08.2026

Работа платежных карточек Белкарт на территории Республики Беларусь полностью восстановлена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Процессинговом центре, все возникшие ранее неполадки были ликвидированы в 14:41, система функционирует без сбоев.
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