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Банковские новости РБ
БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР БЕЛАРУСИ ВОССТАНОВИЛ РАБОТУ КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ
15:48 19.08.2026
Работа платежных карточек Белкарт на территории Республики Беларусь полностью восстановлена.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Процессинговом центре, все возникшие ранее неполадки были ликвидированы в 14:41, система функционирует без сбоев.
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