Банковские новости РБ

БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР БЕЛАРУСИ ВОССТАНОВИЛ РАБОТУ КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ

15:48 19.08.2026 Работа платежных карточек Белкарт на территории Республики Беларусь полностью восстановлена. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Процессинговом центре, все возникшие ранее неполадки были ликвидированы в 14:41, система функционирует без сбоев.